농심켈로그, 라인프렌즈와 콘푸로스트 카트라이더 기획팩 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 농심켈로그는 ‘켈로그 콘푸로스트 카트라이더 기획팩’을 오는 28일부터 한정 판매한다고 25일 밝혔다.

기획팩은 켈로그 대표 시리얼 콘푸로스트(600g) 2팩과 함께 카트라이더 러쉬플러스에서 사용 가능한 아이템 쿠폰으로 구성됐다. 아이템 쿠폰은 오직 카트라이더 기획팩에서만 만날 수 있는 켈로그 전용 아이템을 포함해 1만 루찌, 1000 에너지 크리스탈을 담았다.

콘푸로스트는 원조 '호랑이 기운' 마스코트 토니와 함께 켈로그를 대표하는 제품이자 시리얼의 대명사로서 약 70년 가까이 사랑을 받은 브랜드다. 카트라이더는 2004년 출시된 이후 꾸준히 사랑받고 있는 넥슨의 대표 레이싱 게임이다.

켈로그는 다음 달 1일부터 9월30일까지 기획팩 구매 소비자를 대상으로 카트라이더 러쉬플러스 아이템과 굿즈를 추가로 제공하는 이벤트를 진행한다. 응모 방법은 콘푸로스트 카트라이더 기획팩 구매 인증샷을 SNS에 올린 뒤 해당 링크를 카카오톡 플러스 친구 ‘켈로그 이벤트’로 보내면 된다.

