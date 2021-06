[아시아경제 박지환 기자] 한전KPS는 25일 김홍연 대표이사를 신규 선임했다고 공시했다.

김 대표는 한국전력공사 서울지역본부장, 그룹경영실장, 해외사업운영처장 등을 지냈다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr