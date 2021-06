남원시 ‘민선7기 공약사업 추진상황 보고회’ 개최

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시(시장 이환주)는 25일 시청 회의실에서 이환주 시장의 주재로 부시장, 국장 등이 참석한 가운데 ‘민선7기 공약사업 추진상황 보고회’를 개최했다고 밝혔다.

이날 보고회는 ▲품격있게 융성하는 문화관광 ▲좋은 기업과 일자리 역동하는 지역경제 ▲희망과 행복이 가득한 교육복지 ▲스마트 농업 풍요로운 농촌 ▲친절한 소통행정 편리한 도시환경 등 5대 분야 34개 사업에 대한 추진상황을 점검하고 애로사항에 대해서는 실행 가능한 대안 제시 등을 위해 마련됐다.

보고회에서는 남원사랑 상품권 발행, 일반산업단지 조성, 친환경 화장품 클러스터 조성, 맞춤형 영유아 복지서비스 강화, 치매안심센터 설립 운영 등 25개 사업은 공약내용 이행완료 후 계속 추진 중인 사업으로서 보다 발전적인 방향으로 업그레이드 시켜 지속적으로 확대해 나가기로 했다.

시는 전북대학교 남원캠퍼스(계약학과) 유치, 순천~완주(27호) 고속도로 휴게소 설치 등 2개 사업을 완료할 예정이다.

국립공공의료대학(원) 조기 개교, 지리산 친환경 전기열차 도입, 가야고분군 세계유산 등재 추진, 국립공원구역조정 등 6개 사업은 행정력을 더욱 집중해 시민과의 약속을 성실히 이행하는 신뢰행정 구현에 최선을 다하기로 했다.

이환주 시장은 “공약은 시민과의 약속인 만큼 시정 최우선 과제로써 각 부서에서 의지를 갖고 적극 추진해야 한다”며 “각종 문제로 추진이 둔감한 사업에 대해서는 적극적인 대책을 강구해 발전적인 성과를 거둘 수 있도록 지속 노력해 주길 바란다”고 말했다.

