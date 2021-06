'한국전쟁 71주년' 오세훈, 청년 유공자 만나 "큰 부상 극복, 배울게 많다…젊은이들에 희망"

청년 유공자 하재헌 예비역 중사, 이주은 해병 대위, 모델 이찬호씨 만나

오 시장, 학도의용군무명용사탑과 호국 형제의 묘 참배

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 25일 한국전쟁 71주년을 맞아 서울 동작구 국립서울현충원을 방문해 학도의용군무명용사탑 등을 참배하고 청년유공자들을 만나 격려했다.

오 시장은 이날 오전 현충원 내 학도의용군무명용사탑과 호국 형제의 묘를 참배한 이후 군 복무 중 사고를 당한 하재헌 예비역 중사, 이주은 해병 대위, 모델 이찬호씨를 만났다.

오 시장은 "세 분을 뵈면서 배울게 참 많다"면서 "이렇게 큰 부상을 당하면 보통 좌절하고, 기가 꺾이는 게 보통이지만 이를 극복하고 이렇게 서 있는 것이 많은 분들이 보시고 인사이트를 얻을 것이라 생각한다. 여러분들이 모범 사례를 만들어서 많은 젊은이들에게 희망을 주고 있다고 생각한다"고 말했다.

그러면서 그는 "서울시는 일반인 시민들이 잊지 않고, 함께 할 수 있는 공간을 만들어 늘 시민들이 깨어 있으면서 사회적 인식 개선에 앞장서실 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.

오 시장은 청년 유공자 3명의 건의도 청취했다. 청년 유공자 3명은 오 시장에게 "국가유공자로 인정받기 위한 서류도 직접 모두 준비해야 하고, 국가보훈처 심사과정에서도 홀로 모든 걸 다 감당해야 한다"면서 "지원금액이 현실적이지 못해 개인적인 경제적 부담도 상당하다"고 전했다. 이에 오 시장은 "서울시 차원에서 방법을 찾아보겠다"고 답했다.

아울러 이주은 해병 대위가 "부상군인 지원이 매우 미흡하다. 특히 전역을 하게 되면 그 지원은 더 축소된다. 그래서 전역을 한 후에 부상군인지원센터를 만들어 이 분들을 돕는 일을 하고 싶다"고 바람을 전하자 오 시장은 "도움이 필요하면 언제든 달라"면서 "좋은 아이디어다. 함께 노력하겠다"고 답했다.

