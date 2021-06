"도박·불법대출 스팸, 50대男 노린다"

불법스팸 실태 분석 위해 민관 협력

가명정보 결합 시범사례 결과 발표

[아시아경제 차민영 기자] 도박, 불법대출, 성인물 스팸이 주로 50대 남성을 타깃으로 한다는 빅데이터 조사 분석 결과가 나왔다.

개인정보보호위원회(개인정보위)와 관계부처가 작년 11월부터 합동으로 추진한 5대 분야 7개 과제의 세 번째 결합성과를 한국인터넷진흥원(KISA)이 24일 발표했다.

이번 사례는 KISA 스팸신고 정보와 SK텔레콤 고객정보를 결합전문기관인 삼성SDS에서 결합해 성별·연령대별 불법스팸 실태연구를 위해 추진됐다. 2020년 KISA 스팸신고정보 기간 SK텔레콤 고객이 신고한 1377만건을 성별, 연령별 정보에 기초해 빅데이터 가명처리해 결합한 통신분야 최초 사례다.

분석 결과, 성별 스팸신고 비율은 남성 64.4%, 여성 35.6%로 남성이 여성에 비해 약 1.8배 높았으며, 연령대별로는 50대 28.6%, 60대 22.8%, 40대 22.7% 순으로 높았다.

수신유형은 대부분의 성별·연령대에서 문자스팸 비율이 음성스팸에 비해 높았으나, 20대 미만·20대·40대 여성의 경우 음성스팸 비율이 근소하게 높은 것으로 나타났다.

스팸유형은 도박스팸이 차지하는 비율이 가장 높고 이어 불법대출 순이었으며, 남성은 여성에 비해 주식정보 스팸, 여성은 남성에 비해 대출·카드(카드사 등)스팸 비율이 상대적으로 높았다.

스팸유형별 연령대로 파악한 결과, 도박, 불법대출, 성인물 스팸 유형은 남성과 여성 모두 50대 비중이 가장 높았다. 금융 관련 스팸 유형도 주로 50대 비중이 높았으나, 주식정보 스팸의 경우 40대 남성이 가장 높았다. 의약품 스팸 유형은 60대 남성의 비중이 높은 것으로 나타났다.

스팸번호(앞자리) 유형은 상위 6개가 전체의 약 87.5%를 차지했다. 남성은 무선(010), 여성은 유선(02, 031 등) 비율이 상대적으로 높았고, 국제전화(00700, 006 등) 번호유형이 10.7%로 확인됐다.

방송통신위원회와 KISA는 금번 결합 시범사례 분석결과를 바탕으로 연령대별 맞춤형 스팸예방 교육과 인식제고 사업을 추진한다. 가명정보 결합 확대도 병행할 계획이다.

한상혁 방통위 위원장은 “이번 결합 시범 사례를 바탕으로 KISA와 협력해 도박, 불법대출 등 불법스팸 정책 수립과 맞춤형 이용자 스팸예방 인식제고 등 불법스팸 예방에 노력하겠다.”고 했다.

윤종인 개보위 위원장은 “이번 결합은 공공기관 데이터와 기업 데이터를 민간분야 결합전문기관이 결합에 참여한 첫 사례”라며 “디지털 경제 전환에 필수적인 기업의 참여와 민간분야 데이터의 결합이 더욱 활성화할 수 있도록 안전하게 데이터를 활용할 수 있는 환경을 만들기 위해 적극 노력하겠다”고 밝혔다.

이원태 KISA 원장은 “앞으로 국민이 체감할 수 있는 가명정보 결합·활용사례가 더욱 확산될 것으로 기대한다”며 “한국인터넷진흥원은 정부가 추진 중인 디지털 뉴딜 정책의 일환으로 개인정보의 안전한 활용 기반 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr