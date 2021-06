[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 한소희가 청초한 미모를 자랑했다.

한소희는 최근 자신의 SNS에 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 한소희는 가죽재킷을 입고 긴 머리카락을 풀어 내린 채 바다를 배경으로 포즈를 취하고 있다.

청순하면서도 세련된 매력이 시선을 집중시킨다.

한편 한소희는 JTBC 토요드라마 '알고있지만'에 출연 중이다

