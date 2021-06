[아시아경제 지연진 기자] 한세엠케이 한세엠케이 069640 | 코스피 증권정보 현재가 9,340 전일대비 2,040 등락률 +27.95% 거래량 9,795,394 전일가 7,300 2021.06.24 10:17 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]'최재형 관련주' 한세엠케이 상한가“윤석열” 잡는 “최재형” 황금 株! 주가 고공행진“두산중공업” 원전 수주! 내일 시초가 무조건 공략하세요! close 가 24일 가격제한선까지 오르며 52주 최고가를 다시썼다. 대권주자로 거론되는 최재형 감사원장의 관련주로 묶이면서 지난 21일부터 급등락을 거듭 중이다.

한세엠케이는 이날 오전 9시48분 전일대비 30% 상승한 9490원에 거래되고 있다. 이는 52주 최고가다. 이 회사는 최 감사원장의 관련주로 분류되며 지난 21일부터 이틀 연속 상한가를 기록하다 전날 10% 넘게 빠진 뒤 이날 다시 급등세를 보이고 있다.

한세엠케이는 김동녕 대표이사가 최 원장과 경기고·서울대 동문이라고 알려지면서 관련주로 엮였다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr