구로구, 수시 대비 특강·상담 진행

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 지역내 고등학교에 재학 중이거나 구로구에 거주하는 수험생들을 대상으로 수시 대비 논술 특강과 일대일 상담을 진행한다.

구로구는 “2022학년도 대학 입시를 준비하는 수험생들을 돕기 위해 인문·수리논술 특강, 일대일 맞춤상담 등 다양한 프로그램을 마련한다”고 24일 밝혔다.

먼저 구는 7월19일부터 8월9일까지 총 4회에 걸쳐 수시 대비 논술 특강을 실시한다.

수험생 40명(인문논술 20명·수리논술 20명)을 대상으로 매주 월요일 3시간씩 온라인 플랫폼 줌(ZOOM)을 통해 진행한다.

논술교육 전문기관인 ㈜기호교육의 변준한 인문논술 강사는 논제 분석, 자료해석 연습, 비판하기·대안제시 등을, 이승만 수리논술 강사는 대학별 출제 특징 분석, 실전 테스트 등의 내용으로 강의를 펼친다.

참여를 원하는 수험생은 28일부터 7월13일까지 구로 학습지원센터 홈페이지에서 신청하면 된다. 선착순 모집.

이 밖에도 각종 1대1 상담을 시행한다.

7월31일에 마련되는 자기소개서 1차 일대일 상담은 6명의 전문상담사가 학생들이 사전에 제출한 자기소개서, 학교생활기록부, 상담신청서 등을 토대로 자기소개서를 첨삭하는 프로그램이다. 60명 선착순 모집으로 신청은 28일부터 7월16일까지 구로 학습지원센터 홈페이지에서 가능하다.

8월에는 구로 학습지원센터 대학진학상담사가 실시하는 개별집중 진학상담과 수시 대비 특별진학상담도 마련한다. 14일에 진행하는 개별집중 진학상담은 학생들의 상담신청서를 고려해 1대1 맞춤형 입시 정보를 제공한다.

수시 대비 특별진학상담은 23일부터 9월10일까지 학교생활기록부와 모의고사 성적표를 참고해 온라인 또는 방문 상담 방식으로 진행할 예정이다.

개별집중 진학상담은 48명을 대상으로 7월19일부터 8월6일까지, 수시 대비 특별진학상담은 60명 연중 상시로 선착순 모집한다.

구로 학습지원센터 홈페이지 ‘대입과정’란과 ‘상담’란에서 신청 가능.

구로구 관계자는 “코로나19 장기화로 불안한 입시환경 속에서 이번 특강과 상담이 수험생과 학부모에게 도움이 되길 바란다”며 “학생에게 맞는 입시 정보를 제공할 수 있도록 설명회, 상담 등 다양한 프로그램을 마련하는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.

