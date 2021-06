[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 51,400 전일대비 1,000 등락률 -1.91% 거래량 124,581 전일가 52,400 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “위메이드, 2분기 이후에도 모멘텀 유효”위메이드, 1분기 영업익 275억원…전년 동기 대비 755%↑[클릭 e종목]"위메이드, 미르4 흥행으로 '깜짝 실적' 기대" close =24일 오전 9시부터 25일 오후 6시까지 화상회의 방식으로 기업설명회 개최

◆ 아리온 아리온 058220 | 코스닥 증권정보 현재가 275 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 275 2021.06.23 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-13일[기로의 상장사]피에스엠씨, 새 최대주주 ‘지일이삼공교육’은 누구?②아리온, 前 대표이사 배임 혐의 고소 close =공시위반제재금 미납으로 인한 가중벌점 부과

◆ 디자인 디자인 227100 | 코스닥 증권정보 현재가 13,550 전일대비 1,300 등락률 -8.75% 거래량 115,934 전일가 14,850 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-11일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close =공시 번복으로 인해 불성실공시법인지정 예고

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr