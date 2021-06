경기도, 서울국제관광박람회에 '관광홍보관' 개설

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 이달 24일부터 27일까지 열리는 '2021 서울국제관광박람회'에 경기관광 홍보관을 개설, 도내 청정계곡과 깨끗한 경기바다 알리기에 나선다.

도는 서울 삼성동 코엑스 내 박람회 전시장에 경기관광 홍보관을 개설하고, 도내 청정계곡, 경기바다, 구석구석 테마골목 등 주제별로 비대면ㆍ안전여행을 홍보할 계획이라고 밝혔다. 도는 행사장에 포토존을 마련, 관람객들이 인증샷을 찍을 수 있도록 할 계획이다.

청정계곡 포토존은 불법 시설물 철거로 누구나 즐길 수 있는 청정계곡과 나무 등을 통해 여름철 피서 온 느낌으로 구성됐다.

경기바다 포토존은 화성ㆍ안산ㆍ평택ㆍ시흥ㆍ김포 5개 지역 바다를 배경으로 꾸려졌다.

도는 '수원 화성 행리단길' 등 경기도 관광테마골목 7곳도 홍보하며 방문을 유도할 계획이다. 이외에도 한강 유역에 속한 경기, 서울, 인천, 강원, 충북 등으로 구성된 수도권 관광진흥협의회 공동 홍보관도 별도 운영한다.

각 시도 대표 관광지 이미지 전시 및 홍보영상 상영, 각종 이벤트 등을 통해 방문객에게 5개 시도 콘텐츠를 소개할 예정이다.

최용훈 도 관광과장은 "이번 서울국제관광박람회를 찾는 국내ㆍ외 여행객에게 경기도를 비롯한 수도권 5개 시도의 매력적인 관광자원을 홍보할 것"이라고 설명했다.

