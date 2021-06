◆코리안리재보험

◇임원

<승진>

▶전무 장철민 ▶상무 김용남 ▶상무 허석영 ▶상무대우 김준동 ▶상무대우 소병기

◇팀장

<승진>

▶재무회계팀장 정우국 ▶손사위험팀장 김성헌 ▶준법감시팀장 양영진 ▶자산운용팀장 나준균 ▶손익분석팀장 박진화

<보임>

▶재물보험1팀장 김동빈 ▶장기자동차보험팀장 박한수

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr