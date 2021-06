영광군 ‘심뇌혈관질환 예방관리 캠페인’ 전개

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 지난 21일 백수읍 복지회관에서 심뇌혈관질환 예방관리를 위해 ‘자기혈관 숫자알기’ 캠페인을 전개했다고 23일 밝혔다.

‘자기혈관 숫자알기’란 건강한 혈관관리를 위해 본인 스스로 혈압, 혈당, 콜레스테롤 수치를 알고 관리하자는 내용이다.

이날 캠페인은 노인일자리 사업 대상자 및 주민 250여명을 대상으로 기초 건강검사와 건강 상담을 실시하고 심뇌혈관질환 예방관리 생활수칙 소책자 및 건강꾸러미를 배부하면서 심뇌혈관질환의 적정 치료와 관리의 중요성을 안내했다.

백내장 의료비 지원, 국가 암검진 및 암 치료비 지원, 건강생활실천사업, 지역사회중심 재활사업, 금연사업 및 감염병 예방수칙 등 기타 보건사업도 함께 홍보했다.

보건소 관계자는 “심뇌혈관질환의 예방과 관리를 위해서는 자신의 혈압과 혈당수치를 알고 운동, 저염식 등 건강생활습관 준수가 중요하다”며 “이번 캠페인을 통해 꾸준한 건강생활 습관을 실천하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

