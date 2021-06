삼정KPMG, 정기 파트너 인사...부대표·전무 27명 승진

[아시아경제 박지환 기자] 삼정KPMG는 23일 경영위원회를 열고 2021년 정기 파트너 승진 인사를 단행했다고 밝혔다.

삼정KPMG는 이번 파트너 인사에서 부대표로 10명, 전무로 17명 등 파트너 27명에 대한 승진 인사를 결정했다.

삼정KPMG는 이번 파트너 승진 인사 배경으로 '조직의 성장'과 '최고의 전문성'을 꼽았다.

감사·세무자문·재무자문·컨설팅 등 모든 사업부문과 품질관리 등에서 법인의 발전을 위해 소임을 다하고 미래의 성장을 주도할 파트너들을 발탁했다. 이와 함께 5명의 여성 파트너와 외국인 파트너가 승진 인사에 오르는 등 다양성을 위한 경영을 지속해 나갈 계획이다.

김교태 삼정KPMG 회장은 “신뢰받는 조직을 위해 Quality First 원칙을 준수하여 회계업계 투명성 강화에 앞장설 것이며, 급변하는 경영 환경 속에서 기업 고객이 나아가야 할 방향을 제시하는 비즈니스 동반자로서 ‘Vision 2025’의 새로운 도전을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

다음은 삼정KPMG 승진자 명단.

◇부대표 승진(10명)

△김이동 △서지희 △석명기 △손호승 △이관범 △이동석 △이용호 △임근구 △전철희 △한원식

◇전무 승진(17명)

△김민수 △김상훈 △김현중 △노원 △리앙 카오(Cao Liang) △서무성 △송정화 △이동근 △이상길 △이정수 △정윤호 △정창길 △정헌 △조승희 △진형석 △한기원 △현승임

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr