위더스제약은 탈모치료 장기지속형 주사제 생산 및 주사제 사업 다각화를 위해 신규시설투자 및 공장신설에 195억원을 투자하기로 결정했다고 23일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 자기자본의 25.37%에 해당하는 규모다.

위더스제약 측은 "기존 안성공장 부지에 지하 1층, 지상7층 총 면적 2,228평 규모의 마이크로플로이딕 전용공장 및 자동물류창고를 신설하는 것"이라고 설명했다.

