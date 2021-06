[아시아경제 유현석 기자] 추억의 국민학교 떡볶이(국떡)은 MZ세대 감성을 담은 '국떡 뉴트로' 라인 5종을 출시했다고 23일 밝혔다.

기존 오리지널 라인은 말랑한 밀떡과 매운맛과 단맛을 조절하는 소스로 소비자의 큰 호응을 얻었다면, 뉴트로 라인에서는 프리미엄 어묵브랜드인 삼진어묵, 고래사어묵과 협업해 어묵 퀄리티를 올렸다. 다양한 떡을 활용하여 색다른 식감을 연출했다.

‘국떡’ 관계자는 “현재 미국·유럽·중동 등 전 세계 30개국에 수출 중이며, 올해는 기존에 도전하지 못했던 시장으로 진출하는 것을 목표로 삼고 있다"며 "앞으로 소비자의 최신 관심과 시장 흐름에 맞춘 제품 개발을 위해 꾸준히 노력해 후기와 입소문으로 인정받는 먹거리 브랜드로 거듭날 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

