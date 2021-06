웨스틴 조선 서울, ‘올데이 다이닝’ 패키지…“여름휴가로 먹캉스”

[아시아경제 임춘한 기자] 웨스틴 조선 서울은 오는 9월 30일까지 조식부터 점심 또는 저녁까지 레스토랑의 대표 메뉴를 즐길 수 있는 ‘올데이 다이닝’ 패키지를 선보인다고 23일 밝혔다.

올데이 다이닝 패키지는 편안하고 쾌적한 웨스틴 조선 서울에서의 1박 투숙과 함께 서울을 대표하는 뷔페 레스토랑 아리아에서의 뷔페 또는 컨템포러리 이탈리안 레스토랑 루브리카에서의 바비큐 플래터 메뉴를 선택하여 즐길 수 있는 풍성한 혜택으로 구성됐다.

뷔페 레스토랑 아리아에서 점심 또는 저녁을 이용할 수 있는 ‘어게인 아리아’ 타입과 그릴에 구운 육즙 가득한 양갈비와 랍스터, 전복 등 다채로운 해산물로 구성된 바비큐 플래터 서프 앤 터프를 시원한 생맥주와 함께 제공하는 ‘루브리카 골든 나이트’ 타입 중 선택 가능하다. 특히 바비큐 플래터 메뉴는 레스토랑에서 단품으로도 이용할 수 있다.

올데이 다이닝 패키지는 디럭스 타입부터 주니어 스위트 타입까지 선택 가능하다. 특히 이그제큐티브 룸 이상 예약 고객은 웨스틴 이그제큐티브 클럽라운지에서의 조식을 이용할 수 있어 모든 식사를 호텔에서 다채롭게 즐길 수 있는 혜택을 누리게 된다. 패키지 가격은 26만원(세금 및 봉사료 별도)부터다. 객실 예약과를 통해 직접 예약하는 고객에게는 최대 3만원의 할인 혜택을 제공한다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr