프로스펙스, 다목적 워킹화 '투어링 보아' 출시

이번에 선보인 제품은 최근 아웃도어 활동과 스포츠를 경계 없이 다양하게 즐기는 소비자들의 생활 패턴을 반영해 제작된 워킹화로, 쿠셔닝 기술과 안정적인 접지력, 사계절 방수 기능, 보아 다이얼 등을 갖췄다.

투어링 보아는 끈 대신 다이얼로 피팅 조절이 가능한 보아 시스템을 적용했다. 신고 벗기 편리함, 맞춤 제작한 듯한 핏감으로 발의 흔들림을 최소화해준다.

이와 함께 러버 트랙포인트를 지닌 비브람사의 아웃솔로 높은 마찰력은 물론, 접지력을 강화해 경사나 흙 길, 물기가 있는 잔디 등 어떠한 환경에서도 미끄럼을 방지해준다.

프로스펙스 관계자는 “투어링 보아는 프로스펙스에서 첫 선을 보이는 멀티유즈 워킹화로 전문 스포츠화를 만들던 프로스펙스의 기술력을 적용해 완성했다”며, “신발 하나로 가벼운 산행부터 필드 위 라운딩까지 가능해 다양한 아웃도어와 스포츠 활동을 즐기는 소비자들에게 실용적인 아이템이 될 것”이라고 말했다.

