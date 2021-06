대구시, 미래형자동차 튜닝부품 기술개발 나선다

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 대구시는 산업통상자원부 '미래형 자동차 튜닝부품 기술개발 사업' 공모에 지역 기업 2곳이 선정됐다고 22일 밝혔다.

이 사업은 튜닝부품 산업을 내연기관 중심에서 미래 차 중심으로 전환하기 위해 친환경 동력 시스템, 첨단안전 시스템, 편의 시스템 등 차세대 기술을 개발하는 것이다.

삼보모터스, 이인텔리전스는 주관 기관으로서 올해부터 3년간 약 20억원씩 지원받아 사업을 수행한다.

한국자동차연구원이 기술 개발에 필요한 시험·평가를 지원한다.

삼보모터스는 바퀴 안에 구동 모터를 장착해 자체적으로 바퀴를 구동하는 인휠(In-wheel) 시스템 개발에 나선다.

전륜 구동인 전기차 후륜에 인휠을 장착해 출력을 높이고 주행거리를 늘려 성능을 높이는 것이 목표다.

이인텔리전스는 운전 편의를 위한 애프터마켓용 첨단운전자보조시스템(ADAS)을 개발한다.

차선 이탈 경고, 긴급 제동 등 지원 시스템을 장착하지 않은 차에 해당 시스템을 적용할 수 있도록 하기 위해서다.

시 관계자는 “이번 사업으로 지역 기업들이 미래 차 튜닝부품 분야 기술 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

