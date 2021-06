카카오-건강보험심사평가원, 보건의료 디지털 혁신 나선다

[아시아경제 부애리 기자] 카카오엔터프라이즈와 카카오, 건강보험심사평가원이 보건의료 디지털 환경 조성과 스마트 헬스 시장 활성화를 위해 손을 잡았다.

3사는 22일 보건의료 디지털 혁신을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

3사는 보건의료 디지털 혁신을 통한 스마트 헬스 기반 활성화, 인증서·전자문서 플랫폼을 통한 디지털 의료환경 조성, 인공지능(AI), 클라우드 등 신기술 지원, 비대면 업무환경·인프라 개선 등 다양한 분야에서 적극 협력한다.

건강보험심사평가원은 의료 적정성 평가, 건강보험·자동차보험·의료급여 등 진료비 청구심사를 진행하고 국민건강보험공단을 통해 의료 공급자에게 진료비를 지급하는 역할을 하는 국민의료평가기관이다.

이번 협약을 통해 카카오엔터프라이즈는 '카카오 i 커넥트 톡', '카카오 i 클라우드' 등 AI와 클라우드 기반의 플랫폼을 보건의료 분야로 확대 할 수 있는 발판을 마련한다.

국민들은 '카카오 i 커넥트 톡’으로 다양한 의료 정보를 손쉽게 확인하고 상담 받을 수 있게 된다. 또 카카오 i 클라우드’를 이용해 비대면 업무 환경을 개선하고 업무를 디지털화하는 등 인프라 혁신을 위해 협력할 방침이다.

카카오는 심사평가원의 정보와 카카오 인증서를 기반으로 디지털 의료 환경을 조성하는데 참여할 수 있게 된다.

김선민 심사평가원장은 "심사평가원에서 수행하는 국민의 의료이용 수준 향상 업무와 관련 정보 개방 창구를 점진적으로 민간 서비스 플랫폼에 적용시켜 국민에게 더욱 유용한 기관이 될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

백상엽 카카오엔터프라이즈 대표이사는 "카카오엔터프라이즈의 다양한 AI 기술을 활용해 심사평가원이 보유하고 있는 보건의료정보를 안전한 환경에서 활용할 수 있도록 지원하고 의료 시장의 디지털 활성화에 적극 기여할 것"이라고 말했다.

신정환 카카오 수석부사장은 "카카오가 보유한 인증 기술과 서비스가 보건의료정보의 디지털 혁신에 기여할 수 있도록 심사평가원과 긴밀히 협력할 것"이라고 덧붙였다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr