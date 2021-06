김부겸 "윤석열·최재형 등 전현직 권력기관 수장 대선출마, 정상적 모습 아니다"

"고도의 도덕성과 중립성 요구되는 자리, 지켜지지 않아 안타깝다"

[아시아경제 나주석 기자] 김부겸 총리는 전·현직 권력기관장들이 대선후보로 나서는 것에 대해 "정상적인 모습은 아니다"라고 비판했다.

김 총리는 22일 국회 대정부질문에서 기동민 더불어민주당 의원의 질문을 받고 이같이 답했다. 기 의원은 "사퇴한 지 얼마 안 도니 전직 검찰총장의 대선 출마와 현직 감사원장의 대선 출마 등 소위 권력기관의 수장들이 임기를 마치자마자 대선에 뛰어드는 이런 현상성에 대해 국민적 논란이 심화되고 있다"고지적했다.

김 총리는 "언급한 두 자리는 고도의 도덕성과 중립성을 생각할 때 정상적인 모습은 아니라고 생각한다"면서 "한 분(윤석열 전 검찰총장)은 이미 자기 거취를 정해서 중요 주자로 거론되고 있어 거론이 적절치 않고, 다른 한 분(최재형 감사원장)은 조만간 당신 입장을 밝히신다고 하니 제가 더 보탤 건 없겠다"고 말했다.

이어 김 총리는 "임기를 보장해 준 취지 자체가 도덕성과 중립성을 지켜달라는 것이었는데 그런 부분들이 지켜지지 않은 것은 안타깝다"고 덧붙였다.

