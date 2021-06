이인영 "금강산 방문·이산가족 상봉 추진하자"…성 김 "韓 아이디어에 협조"

[아시아경제 이지은 기자] 성 김 대북특별대표를 만난 이인영 통일부 장관이 "북한과의 조속한 대화 재개를 위해 능동적으로 움직이자"며 금강산 방문, 이산가족 상봉 등을 한미가 공동 추진하자고 제안했다. 이에 김 대표는 "한국 정부의 아이디어에 협조하고 싶다"고 긍정적으로 화답했다.

이 장관은 22일 오전 통일부 내 접견실에서 "(북한과) 대화의 조속한 재개를 위해서 한미가 긴밀한 합의를 통해서 보다 능동적으로 기민하게 움직일 필요가 있는 시점"이라며 이같이 밝혔다.

이 장관은 "우리 정부가 구상중인 코로나 방역과 식량 등 민생 분야에서의 협력, 이산가족 상봉과 금강산 방문, 기후변화 분야에서의 협력 등은 한미가 서로 긴밀하게 협력하면서 공동으로 추진해볼 수도 있는 과제"며 "이런 협력의 과정들이 북을 대화 테이블로 호응할 수 있도록 만드는 실질적인 접근일 수 있다"고 검토를 제안했다.

이 장관은 "이전에 어떤 정부보다도 담대하고 실용적인 대북 접근으로 바이든 프로세스가 결실을 맺기를 희망한다"며 "북한도 조속히 대화와 협상의 장으로 나오길 기대한다. 북에도 매우 유익한 가능성이 있다"고 강조했다.

이에 대해 김 대표는 "바이든 대통령이 정상회담에서도 언급했듯이 한국의 의미있는 남북 간의 대화와 협력 등 여러 관여 정책에 대해 미국은 강력한 지지를 보내고 있다"며 "앞으로 한국 정부에서 여러 가지 아이디어를 제시할 때 저희 또한 긴밀하게 그와 관련해 협조하고 싶다"고 답했다.

이어 "말씀하신 것처럼 지금은 대화 국면으로 전환하기 위해 상당히 중요한 순간, 시점에 와 있다"며 "우리의 대화 제안에 북한이 상당히 긍정적으로 반응해 오기를 기대한다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr