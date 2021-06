무협-서울대, '수출기업 1대1 기술애로 상담회' 개최

[아시아경제 정현진 기자] 한국무역협회가 서울대 공학컨설팅센터와 공동으로 22일부터 이틀간 삼성동 코엑스에서 '1대1 기술애로 상담회'를 개최한다고 밝혔다.

지난해 시범사업으로 시행됐던 이 상담회는 이번에 서울대 공학컨설팅센터의 공정, 소재, 신사업·투자 분석, 수요예측·데이터 분석, 물류시스템 설계 및 운영 등 분야의 교수진이 참여해 식품·화장품·자동차부품·미용기기 등 분야의 수출기업 70개사와 1대1 상담을 통해 기업들의 문제점 진단과 솔루션 제공에 나선다.

또 무역협회, 신용보증기금, 기술보증기금, 한국산업기술진흥원(KIAT)의 컨설턴트도 참가해 기술금융지원·기술비용지원 제도 안내 등을 한다. 무역협회 김병유 회원지원본부장은 "하반기에는 한국과학기술원(KAIST), 고려대학교, 울산과학기술원(UNIST)과도 상담회를 개최하는 등 우리 기업들의 기술애로 해소를 위한 협력과 지원을 계속 확대해 나가겠다"고 말했다.

