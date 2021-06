[e공시 눈에 띄네]코스피-21일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 278,000 전일대비 3,500 등락률 -1.24% 거래량 111,031 전일가 281,500 2021.06.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 아모레퍼시픽, 에스트라 흡수 합병 결정아모레퍼시픽, "더마 코피메틱 경쟁력 강화"…에스트라 흡수합병 [클릭 e종목]"아모레퍼시픽, 실적 개선 모멘텀 지속" close = 계열사 에스트라 합병 결정. 경영 효율성 증대 및 시너지 창출을 통한 기업가치 제고를 하기 위함. 합병 기일은 오는 9월 1일.

◆ LS전선아시아 LS전선아시아 229640 | 코스피 증권정보 현재가 9,400 전일대비 30 등락률 -0.32% 거래량 584,399 전일가 9,430 2021.06.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-20일LS전선아시아, 1Q 잠정 영업익 60억원…"올해 최대 실적 기대"LS전선아시아, 백인재 신임 대표이사 선임 close = 자회사(LS-VINA Cable & System Joint Stock Company)에 대해 136억원 규모 채무 보증을 결정

◆ 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 514 전일대비 1 등락률 +0.19% 거래량 37,513,392 전일가 513 2021.06.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이아이디, 100억 규모 이큐셀 주식 추가취득… 지분율 70.2%[특징주]스푸트니크V 브라질 승인…이수앱지스·이아이디 등 '강세'반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close =이큐셀 주식 666만주를 99억원에 취득하기로 결정, 종속회사 재무구조 개선 및 운영자금을 지원하기 위한 것.

◆ 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 120,000 전일대비 1,000 등락률 -0.83% 거래량 162,975 전일가 121,000 2021.06.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "MZ세대 취향저격" 증권업계 MTS 개편 바람"기본 2일·최대 3일"...증권가 백신휴가 시행해외주식 수수료시장 '순위 쟁탈전' close =운영자금 조달을위해 4400억원 규모의 유상증자를 제3자 배정 방식으로 실시한다고 공시.

◆ 에이플러스에셋 에이플러스에셋 244920 | 코스피 증권정보 현재가 7,590 전일대비 240 등락률 -3.07% 거래량 332,602 전일가 7,830 2021.06.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 에이플러스에셋, 보통주당 350원 현금배당 결정에이플러스에셋, 검색 상위 랭킹... 주가 6.3%상승장 편승한 새내기株 연착륙 close =한국거래소는 공시불이행을 이유로 에이플러스에셋 에이플러스에셋 244920 | 코스피 증권정보 현재가 7,590 전일대비 240 등락률 -3.07% 거래량 332,602 전일가 7,830 2021.06.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 에이플러스에셋, 보통주당 350원 현금배당 결정에이플러스에셋, 검색 상위 랭킹... 주가 6.3%상승장 편승한 새내기株 연착륙 close 에 대해 불성실공시법인 지정을 예고

이민지 기자 ming@asiae.co.kr