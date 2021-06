동국제강, 소방공무원 자녀 장학사업에 2억원 기탁

[아시아경제 황윤주 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 20,700 전일대비 600 등락률 -2.82% 거래량 1,125,436 전일가 21,300 2021.06.21 14:43 장중(20분지연) 관련기사 [다시 뛰는 산업심장] 컬러강판 '초격차' 鐵과 色 만나 시장 지배[ESG 경영시대] 동국제강, 고철 재활용하는 제강 방식으로 친환경 철강사 발돋움철강협회, '철의 날' 행사 개최 close 은 21일 을지로 본사에서 ‘소방공무원 자녀 장학사업 후원금 전달식’을 갖고 소방공무원 자녀를 위한 장학금 2억원을 대한소방공제회에 전달했다.

대한소방공제회는 소방공무원의 생활 안정과 복지 증진을 위해 1984년 설립된 복지 기관이다. 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 20,700 전일대비 600 등락률 -2.82% 거래량 1,125,436 전일가 21,300 2021.06.21 14:43 장중(20분지연) 관련기사 [다시 뛰는 산업심장] 컬러강판 '초격차' 鐵과 色 만나 시장 지배[ESG 경영시대] 동국제강, 고철 재활용하는 제강 방식으로 친환경 철강사 발돋움철강협회, '철의 날' 행사 개최 close 은 2018년을 시작으로 4년째, 매해 약 2억원 규모의 후원금을 대한소방공제회에 기탁해 왔다. 올해로 총 7억8000만원 가량의 장학금이 소방공무원 자녀 1360명에게 전달됐다.

대한소방공제회는 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 20,700 전일대비 600 등락률 -2.82% 거래량 1,125,436 전일가 21,300 2021.06.21 14:43 장중(20분지연) 관련기사 [다시 뛰는 산업심장] 컬러강판 '초격차' 鐵과 色 만나 시장 지배[ESG 경영시대] 동국제강, 고철 재활용하는 제강 방식으로 친환경 철강사 발돋움철강협회, '철의 날' 행사 개최 close 이 전달한 장학금을 기금으로 적립하고, 기금 수익을 전국 시·도 본부를 통해 선발한 소방공무원 대학생 자녀의 장학금으로 사용할 예정이다.

동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 20,700 전일대비 600 등락률 -2.82% 거래량 1,125,436 전일가 21,300 2021.06.21 14:43 장중(20분지연) 관련기사 [다시 뛰는 산업심장] 컬러강판 '초격차' 鐵과 色 만나 시장 지배[ESG 경영시대] 동국제강, 고철 재활용하는 제강 방식으로 친환경 철강사 발돋움철강협회, '철의 날' 행사 개최 close 은 이와 함께 코로나19 대응 최일선에서 노고와 희생을 아끼지 않은 소방공무원 가족을 위해, 장학생을 대상으로 방학기간 동안 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 20,700 전일대비 600 등락률 -2.82% 거래량 1,125,436 전일가 21,300 2021.06.21 14:43 장중(20분지연) 관련기사 [다시 뛰는 산업심장] 컬러강판 '초격차' 鐵과 色 만나 시장 지배[ESG 경영시대] 동국제강, 고철 재활용하는 제강 방식으로 친환경 철강사 발돋움철강협회, '철의 날' 행사 개최 close 사업장을 견학하고 임직원과 함께 진로를 탐색해보는 ‘멘토링 프로그램’을 제공할 계획이다.

장세욱 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 20,700 전일대비 600 등락률 -2.82% 거래량 1,125,436 전일가 21,300 2021.06.21 14:43 장중(20분지연) 관련기사 [다시 뛰는 산업심장] 컬러강판 '초격차' 鐵과 色 만나 시장 지배[ESG 경영시대] 동국제강, 고철 재활용하는 제강 방식으로 친환경 철강사 발돋움철강협회, '철의 날' 행사 개최 close 부회장은 이형철 대한소방공제회 이사장에게 "소방공무원 자녀들이 자부심을 가지고 본인의 미래를 가꿔갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr