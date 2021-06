대구銀, 열대야 일수 맞추기 우대금리 ‘대프리카 예?적금’ 출시

[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 지역 기후 특성을 활용한 펀세이빙 상품으로 고객 관심도를 높이고, 지역 사회공헌활동과 연계한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영실천을 위해 다양한 활동에 따라 우대금리를 추첨 제공하는 ‘대프리카 예·적금’을 판매한다고 21일 밝혔다.

DGB대구은행 관계자는 “유난히 더운 지역적 특성으로 ‘대프리카(대구+아프리카)’라고도 불리는 대구의 뜨거운 여름을 건강하고 즐겁게 보내고자 착안한 상품”이라면서 “지역 특징을 장점으로 전환하는 상품 개발, 사회공헌과 연계한 서비스 등을 꾸준히 진행해온 DGB대구은행은 뜨거운 여름을 즐겁게 보낼 수 있는 ‘대프리카 예·적금’ 처럼 기획 상품을 꾸준히 발굴해 내놓을 예정”이라는 계획을 밝혔다.

개인고객(상품별 1인1계좌)이면 누구나 가입할 수 있는 ‘대프리카 예·적금’은 이날부터 다음 달 30일까지 판매되며, 가입금액은 예금 1인당 100만원 이상 5000만원 이하, 적금은 5만원 이상 20만원까지다. 예금은 3000억원 한도로 판매된다.

영업점 및 비대면 모두 가입이 가능하며 올해 8월 중 무더운 기온 및 총 열대야 일수 맞추기 퀴즈를 통해 우대금리가 연속 지급된다. 기본이자율은 예금 연1.0%, 적금 연1.3%이며 대구 지역 8월 기온 중 최고38℃ 이상인 일 수가 2일 이상이면 예금 연 0.20%포인트, 적금 연0.50%포인트의 우대이자율이 적용된다. 상품 가입 후 10일 이내 IM뱅크에서 ‘대구 8월 열대야 일수를 맞춰보세요’ 이벤트 퀴즈에 응모하면 정답자 중 추첨을 통해 총 100명이내의 고객에게 연2.0%포인트 우대이자율을 제공해 예금 최고 연 3.2%·적금 최고 연3.8%를 받을 수 있다.

이벤트는 겨울까지 이어진다. 대구시 '희망2022나눔캠페인 사랑의 온도가 100℃이상 달성되면 상품 가입자 중 자동으로 추첨해 총100명에게 우대금리 3.65%포인트를 제공, 당첨자는 예금 최고 연4.85% 적금 최고 연5.45%를 받을 수 있다.

