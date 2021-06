한컴, 신규 법인 '아로와나 허브' 설립

[아시아경제 강나훔 기자] 한글과컴퓨터그룹은 아로와나 프로젝트의 신규 운영법인 아로와나허브를 설립하고 대표직에 전동욱 현 한컴MDS 대표를 선임했다고 21일 밝혔다.

새로 설립된 아로와나허브는 이날 아로와나재단이 보유한 5억 개의 토큰 중 일부를 국내 파트너사들에게 분배하고 그에 따른 수익 환원과 재투자를 통해 아로와나 생태계 구축과 확대를 예고했다.

파트너사에는 아로와나금주얼리, 아로와나금거래소(옛 한컴금거래소), 한컴위드, 한컴코드게이트, 한컴로보틱스, 한컴인텔리전스, 한컴아카데미 등 한컴그룹사들이 참여한다.

아로와나허브는 한컴그룹 계열사를 비롯한 파트너사들의 유통·마케팅 계획에 따라 아로와나토큰을 분배하며, 파트너사들은 자사의 상품이나 서비스에 대한 포인트 또는 마일리지로 아로와나토큰을 활용하도록 할 계획이다.

파트너사들은 토큰을 연계한 사업을 통해 창출된 수익의 일부를 토큰 재매입에 활용해 토큰 가치 상승에 기여할 예정이다. 파트너사들은 또 토큰 유통을 통한 수익의 일부를 아로와나허브에 환원하고, 아로와나허브는 모든 수익금을 아로와나프로젝트 사업에만 재투자해 선순환 생태계를 조성한다는 전략이다.

아로와나재단은 이를 위해 아로와나허브가 지분의 95%, 아로와나금주얼리가 지분의 5%를 보유하는 것으로 변경했다. 아로와나허브는 더 투명한 운영을 위해 컴플라이언스 업무와 법무법인 법률자문을 통해 준법감시 기능을 수행할 예정이며, 정기적으로 토큰의 유통정보와 계획을 공유할 계획이다.

한컴그룹 관계자는 “디지털 금융 플랫폼 사업과 파트너사들의 사업 성장에도 실질적으로 기여할 수 있도록 토큰을 운용할 계획이며, 가치를 공유하고 상생하는 선순환 생태계를 성공적으로 안착시켜 보다 건강한 시장 조성에 앞장서겠다”고 말했다.

한편 아로와나프로젝트는 블록체인과 인공지능(AI) 및 클라우드를 접목해 금 유통 과정을 투명화하고 디지털바우처 및 한컴페이 등 6대 디지털 금융서비스 제공을 목표로 디지털 자산 생태계를 구축하고 있다. 한컴그룹은 그 첫번째 서비스로 한컴페이와 아로와나 디지털 골드 바우처 서비스를 오는 30일 베타 오픈할 예정이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr