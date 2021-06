수원시, 공동주택 단계별 품질관리 강화한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 공동주택의 단계별 품질관리를 강화한다.

수원시는 앞서 2018년 경기도 지방자치단체 중 최초로 '공동주택 품질점검단 설치 및 운영 조례'를 제정했다. 또 건축·토목·전기·기계·소방 등 관련 분야 민간전문가로 구성된 ‘공동주택 품질점검단’을 운영해왔다.

시는 하지만 기존 공동주택 품질점검제도가 건축물 골조완료 단계와 사용검사 전 단계에서 품질점검에 초점을 맞추다 보니 보완해야할 점이 많다고 보고 제도를 개선했다고 21일 밝혔다.

이번에 추가된 개선안을 보면 ▲설계 단계에서 주택건설하자 예방 사전 자문제 ▲시공 단계에서 입주예정자 참여형 감리보고제 ▲준공 단계에서 사후 품질점검 등이다.

시는 사업계획승인 대상 주택건설현장에 '수원시 공동주택 품질관리 운영기준'을 적용하고, '수원시 공동주택 품질점검단 설치 및 운영조례'를 개정해 법정실행력을 높일 계획이다.

시 관계자는 "공동주택 단계별 품질관리제도 강화로 수원시 공동주택의 품질이 더 좋아지고, 신뢰도는 높아질 것"이라며 "제도가 원활하게 정착할 수 있도록 지속해서 홍보하고, 점검하겠다"고 강조했다.

