이재명 "차별금지법 찬성…논쟁 부분 사회적 논의 필요"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 정의당 주도로 추진되고 있는 '차별금지법'에 대해 원칙적으로 찬성한다는 입장을 밝혔다. 그는 다만 논쟁이 되고 있는 부분에 대해서는 사회적 논의를 통해 충분히 답을 찾으면 된다고 덧붙였다.

이 지사는 19일 '차별금지법에 대한 입장'이라는 자료를 통해 "차별금지법에 대해 원칙적으로 찬성한다"며 "2017년 더불어민주당 대통령 경선 후보 때 이미 (이 같은)입장을 밝혔다"고 전했다.

그는 아울러 "논쟁이 심한 부분은 오해의 불식, 충분한 토론과 협의, 조정을 통해 얼마든지 사회적 합의에 이를 수 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

앞서 이 지사는 지난 15일 서울 용산구 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열린 '6ㆍ15기념 민주평화광장 한반도평화본부 특별좌담회' 참석 후 기자들과 만난 자리에서 정의당의 차별금지법 제정 추진과 관련된 질문을 받고 "차별금지법에 대한 생각을 갖고 있지만 윤석열 전 검찰총장이 먼저 대답한 다음에 제가 하는 것을 한번 생각해 보겠다"며 즉답을 피했었다.

차별금지법은 성별, 장애, 나이, 성적 지향 등 그 어떠한 조건도 차별을 정당화하는 이유가 될 수는 없다는 내용을 담고 있다. 현재 차별금지법 제정을 요구하는 국회 국민동의 청원이 10만명을 넘어선 상태다.

