광양중마도서관, ‘릴레이 명사 특강’ 호평

온라인 동시 생중계해

하반기 명사 특강은 오는 8월 시작



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양중마도서관이 지난 17일, 릴레이 명사 특강의 네 번째 강연으로 박지선 교수와 함께하는 시간을 마련해 수강생들로부터 큰 호응을 받았다는 평이다.

강연은 코로나19 상황을 감안해 강연장 참석인원을 30명으로 제한하고, 대신 시민 불편을 최소화하기 위해 온라인(네이버 밴드)으로 동시에 생중계됐다.

박지선 교수는 대한민국 프로파일링계를 이끄는 범죄심리학 전문가로서, 최근 우리 사회에 일어나고 있는 잔혹한 범죄에 대해 조목조목 분석하고 명쾌한 해석을 내려 대중에게 깊은 공감을 사고 있다.

이날 강연에서 박 교수는 ‘현대인이 꼭 알아야 할 범죄 심리’라는 주제로 범죄자가 그린 그림, 손 편지 등을 활용해 범죄자 심리를 심층적으로 분석하는 사례를 들어 수강생의 호기심을 이끌어냈다.

교수는 살인사건을 일으킨 대다수 범죄자가 어린 시절 부모나 타인으로부터 받은 학대와 무시받은 경험이 쌓여 범죄, 살해 등으로 표출하게 된다면서 어려서부터 가정교육이 왜 중요한지를 강조했다.

특히, “잔혹한 범죄자들의 심리를 들여다보면 열등감에 기인한 것을 알 수 있다”며, “열등감은 결국 주관적인 해석에서 온다는 사실을 깨닫고 인정하는 자세가 중요하다”고 밝혔다.

대면 참석자와 채팅창을 통해 온라인 수강생을 대상으로 이어간 질의응답 시간에는 어떻게 하면 범죄심리학을 깊이 공부할 수 있는지 등에 대한 다양한 질문이 쏟아졌다.

강연에 참석한 시민은 “어린 시절 인성교육이 중요하다는 걸 절실히 깨닫는 시간이었다”며, “앞으로 자녀가 올바른 인성을 형성할 수 있도록 가정교육에 더욱 힘써야겠다고 다짐했다”고 전했다.

광양시립도서관은 하반기 릴레이 명사 특강을 오는 8월부터 시작할 예정으로 자세한 일정은 광양시립도서관 홈페이지(lib.gwangyang.go.kr)와 카카오톡, 인스타그램을 통해 안내할 계획이다.

