캐치온 블랙박스, 세계 최초 2채널 3채널 겸용 블랙박스 출시

360도 회전으로 원하는 곳 어디든지 녹화 가능한 획기적인 제품

국내 홈쇼핑 부동의 판매 1위 캐치온 블랙박스가 국내 최초, 세계 최초로 탈부착 가능한 3채널 블랙박스를 개발하여 출시했다. 상품명은 ‘캐치온 퀀텀 3채널 블랙박스’로, 필요에 따라 실내 카메라 탈착시 2채널, 부착시 3채널로 사용 가능하다. 3채널로 사용 시 전후방은 물론 실내와 양측면까지 총 5방향을 동시에 찍을 수 있다.

특히 기존 1채널, 2채널 블랙박스는 전방 또는 전후방에 대해서만 녹화가 가능해 운전석과 조수석, 차량 측면은 녹화 사각지대였다. 하지만 캐치온 퀀텀 3채널 블랙박스는 실내 카메라가 화각이 180도일 뿐만 아니라 360도 회전이 가능하여 원하는 곳 어디든지 녹화가 가능한 획기적인 제품이다. 이 기술은 국내와 국제 특허 등록을 완료했다.

캐치온 퀀텀 3채널 블랙박스의 경우, 전방 140˚, 후방 120˚, 그리고 실내 및 양측면 180˚ 등 총 440도 와이드 화각으로 사각지대를 최소화하여 운전자들이 더욱 안심하고 운전할 수 있다. 뿐만 아니라 차선이탈경고, 앞차충돌알림, 앞차출발알림 등 최첨단 운전 보조 시스템인 ADAS 기능을 갖추고 있으며, 최대 128기가 대용량 메모리 카드를 사용할 수 있다.

캐치온 블랙박스는 합리적인 가격과 최고의 품질로 소비자들의 만족도를 향상시켰으며 특히 전국에 배치된 약 150명의 숙련된 전문 장착기사들이 해피콜을 통해 직접 고객을 찾아가는 출장 장착 서비스로 유명하다.

캐치온 블랙박스는 홈쇼핑 전문 업체인 (주)TV코리아(대표 이재훈)가 2014년 홈쇼핑 론칭 후, 약 80만대 판매, 600억 매출을 돌파한 블랙박스 전문 브랜드이다. 지난 2015년 4월 전속모델 염경환을 내세워 1시간 10억 매출 신드롬으로 홈쇼핑 연속 매진 신화를 썼다.

