[아시아경제 문혜원 기자]임영웅의 마늘치킨명가 티바두마리치킨은 전국 7개 권역 물류센터 확보를 통한 안정적인 유통시스템을 구축해 창업 경쟁력을 높였다고18일 밝혔다.

티바두마리치킨은 택배나 3자 물류가 아닌 본사·지사 공장에서 자체 배송 차량으로 가맹점에 제품을 공급하고 있다. 물류 독립을 통해 가맹점 이익 창출에 기여하고 있다는 게 회사 측의 설명이다.

콜드체인시스템을 도입해 서해 최북단 백령도부터 남쪽 끝 제주도 가맹점까지 신선한 제품을 빠르고 안전하게 배송하고 있다.

신규 가맹점을 위한 다양한 혜택과 무상지원 프로그램 등도 제공하고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr