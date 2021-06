[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 이용자가 추천을 원하지 않는 언론사 기사를 직접 제외할 수 있는 '숨김 서비스'를 제공한다고 18일 밝혔다.

이용자는 MY 뉴스 상단 우측에 숨김 설정 화면에서 추천을 원하지 않는 언론사를 선택 가능하다.

다만 숨김 설정한 언론사가 너무 많거나 추천·구독중인 언론사의 뉴스를 모두 읽어 자동 추천 뉴스에 제공될 기사가 부족할 경우 숨김 설정한 언론사 기사가 노출될 수도 있다.

네이버 관계자는 "이용자가 선호하는 언론사를 직접 선택하고 해당 언론사가 추구하는 편집 가치를 고스란히 전달받을 수 있도록 언론사와 이용자를 연결하는 기술 플랫폼 역할을 강화하고 있다"고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr