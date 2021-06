[아시아경제 송승섭 기자]한국씨티은행은 ESG(환경·사회·지배구조) 협의회를 신설하고 첫 회의를 했다고 18일 밝혔다.

협의회는 유명순 한국씨티은행장을 비롯한 임직원 25명으로 구성했다. ESG에 대한 직원들의 인식을 높이고 실천적인 활동을 지속 추진할 예정이다. 고객 니즈에 맞는 콘텐츠와 상품을 제공해 고객 관계를 강화하는 것도 목표다.

유 행장은 “ESG는 지나가는 유행이 아닌 기업의 필수적인 생존 전략”이라면서 “협의회를 통해 한국씨티은행이 고객은 물론 지역사회와 두터운 신뢰를 형성해 지속 가능한 성장을 이루도록 하겠다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr