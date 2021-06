美 항공사·호주은행·홍콩거래소 홈페이지 다운…일부 복구 (종합)

일주일만에 또 홈페이지 다운사태…원인 조사 중

호주 준비은행, 서버 다운으로 국채매입 작업도 취소돼

[아시아경제 김수환 기자] 미국 주요 항공사 홈페이지와 홍콩거래소, 호주 금융기관들의 홈페이지가 한때 알 수 없는 이유로 접속되지 않았다. 일부 사이트는 현재 복구된 상태다. 이는 전세계 주요 언론사의 홈페이지 다운 사태 이후 일주일만에 다시 발생한 것이다.

17일 블룸버그통신과 파이낸셜리뷰에 따르면 미국 주요 항공사와 호주 주요 은행 및 거래소, 홍콩 거래소의 홈페이지가 한때 다운된 것으로 전해졌다.

구체적으로 미 항공사 중에서 아메리칸항공, 사우스웨스트항공, 유나이티드항공, 델타항공의 홈페이지가 잠시 동안 접속되지 않았다.

현재 이들 웹사이트는 복구된 상태다.

또 모건스탠리의 자회사 이트레이드, 미 해군연방신용조합(Navy Federal Credit Union) 홈페이지도 다운됐다.

아울러 호주의 4대 주요 은행 중 3곳의 서버도 다운됐다. 커먼웰스뱅크, ANZ, 웨스트팩 등이 영향을 받았으며 현재 이들 기업의 애플리케이션 접속이 불가능한 상태인 것으로 알려졌다.

이밖에도 호주 준비은행(RBA), 맥쿼리은행을 비롯해 버진오스트레일리아 항공사의 홈페이지도 다운됐다.

이에 이날 RBA가 자산매입 정책에 따라 20억호주달러 규모의 국채를 매입하려던 계획이 중단됐다. RBA 측은 "기술적 오류"로 인해 이날 오후에 국채매입 작업을 취소했다고 밝혔다.

홍콩거래소의 홈페이지도 일시적으로 접속 불가능한 상태였다가 한 시간만에 복구된 것으로 알려졌다.

홈페이지 다운의 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 홍콩거래소와 사우스웨스트항공, 호주 커먼웰스뱅크 모두 원인 조사를 진행중이라고 밝혔다.

앞서 지난 8일 미국 클라우드업체 패스틀리의 기술적 오류로 뉴욕타임스, CNN, 블룸버그통신 등 세계 주요 언론 사이트가 다운된 지 약 일주일이 지나 또 한번 대규모 홈페이지 다운 사태가 발생하게 됐다. 당시 이들 언론사뿐만 아니라 미국의 이커머스 업체 아마존과 쇼피파이도 홈페이지 다운 현상을 겪었다.

