신한금융, 신한플러스 모바일웹 오픈…'따릉이+서비스 탑재'

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹은 17일 그룹의 원신한 금융 플랫폼인 신한플러스를 별도의 에플리케이션(앱) 설치 없이 사용할 수 있는 '신한플러스 모바일웹'과 서울자전거 따릉이의 모바일 쿠폰 구매 서비스인 '따릉이+'를 오픈했다고 밝혔다.

기존 신한플러스의 서비스는 신한은행 쏠, 신한카드 페이판, 신한금융투자 i 알파, 신한생명의 스마트창구 등 그룹사 대표 앱을 통해서만 이용 가능했다. 이번에 오픈한 신한플러스 모바일웹은 별도의 앱 설치 없이 편리하게 포인트 거래, 쿠폰 사용, 각종 이벤트 참여 등 신한플러스의 주요 서비스를 이용할 수 있다.

신한금융은 신한플러스 모바일웹 론칭을 기념해 다음달 31일까지 모바일웹을 통한 신한플러스 최초 가입 고객을 대상으로 3000 마이신한포인트를 제공하는 '신한플러스로 모.신.다' 이벤트를 진행한다. 또 네이버 검책창에서 신한플러스를 검색하고 모바일웹에 로그인한 고객에게 포인트를 제공하는 '초록창에서 신한플러스를 찾아라' 이벤트도 연다.

또한 신한금융은 공유자전거 활성화를 위해 친환경 모빌리티인 서울자전거 따릉이 이용권을 구매할 수 있는 따릉이+ 서비스를 신한플러스에 탑재했다.

신한금융 관계자는 "신한플러스 모바일웹 오픈을 통해 고객들이 좀 더 편리하게 신한플러스의 다양한 서비스를 이용할 수 있게 됐다"며 "향후 많은 제휴처와의 협업을 통해 따릉이+ 서비스와 같은 다양한 ESG(환경·사회·지배구조) 특화 상품을 선보일 계획"이라고 말했다.

