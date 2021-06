'국내정치용'·'소아병적'…일본 작심비판한 靑과 與

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령의 방일 추진 보도가 일본 언론을 통해 나온 것에 청와대와 여당이 ‘국내 정치용’, ‘소아병적’이란 표현을 써가며 작심 비판했다.

이철희 청와대 정무수석은 17일 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 "스가 총리가 국내 정치용으로 우리를 끌어들여 쓰고 있다고 본다"고 주장했다. 일본 정부가 확정되지 않은 내용을 언론에 흘리는 ‘언론 플레이’를 하고 있다는 것이다.

이 수석은 "아베(전 총리)가 위기 때마다 한국을 공격하면서 (국내 상황을) 반전시켰다"며 스가 총리도 같은 수법을 쓰고 있다고 지적했다.

스가 총리가 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 우리 측과 약식 회담을 잡았다 취소한 것에 대해서는 "일본이 국내 정치 요소 때문에 그런지는 모르겠지만, 계속 엉뚱한 소리를 하고 (한국을) 폄훼하는 듯한 태도를 보이는 것은 불쾌하다"고 직격탄을 날렸다.

청와대 국정기획상황실장을 지낸 윤건영 더불어민주당 의원도 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연, "아무리 일본이 마땅치 않고 소아병적으로 일을 하더라도 통 크고 대범하게 손을 먼저 내미는 게 이기는 것일 수도 있다"라고 말했다.

일본 측이 언론에 흘린 것처럼 문 대통령이 도쿄올림픽을 계기로 일본을 찾는 것도 한 방법일 수 있다는 것이다. 윤 의원은 그러면서도 도쿄올림픽 보이콧을 포함해 대일 문제에 있어 치밀하며 단호하게 대응할 필요가 있다고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr