GS에너지, 스페인 최대 전력기업과 재생에너지 사업 공동 추진

[아시아경제 임춘한 기자] GS에너지가 세계 2위 재생 에너지 기업이자 스페인 최대 전력 기업인 이베르드롤라(Iberdrola)와 합작회사를 세워 공동 사업에 나선다.

GS에너지는 16일 스페인 마드리드 소재 스페인상공회의소에서 이베르드롤라와 이러한 내용으로 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

이날 행사에는 대통령 스페인 순방에 동행한 허용수 GS에너지 사장과 사비에르 비테리(Xavier Viteri) 이베르드롤라 재생에너지부문 대표, 문승욱 산업통상자원부 장관, 레예스 마로또(Reyes Maroto) 스페인 산업통상관광부 장관 등이 참석했다.

양사는 에너지 패러다임 전환에 맞춰 재생에너지를 미래 성장 동력으로 삼고 한국과 아시아 전역에서 태양광과 육상·해상 풍력 발전 사업을 공동으로 개발할 예정이다.

허용수 사장은 "이베르드롤라의 세계 최고 수준의 재생에너지 운영·EPC(설계·조달·시공) 노하우와 GS에너지의 프로젝트 개발 능력, 한국·아시아 시장에 대한 이해를 결합해 양사와 양국이 '윈윈'할 것으로 기대한다"고 말했다.

이베르드롤라는 용량 기준 세계 2위 재생에너지 기업으로, 현재 운영 중인 신재생 에너지 규모는 35GW이다. 2025년까지 60GW 규모를 운영한다는 목표를 갖고 있다.

GS에너지를 포함한 GS그룹은 발전 용량을 총 5.8GW 보유한 국내 1위 민간 발전 기업이다. 신재생 에너지는 현재 300MW 운영 중이며, 향후 총 1.2GW로 성장시킨다는 계획이다.

