미래에셋금융그룹 "경쟁력 있는 금융상품만 팔겠다"

'소비자의 진정한 가치를 위한 고객동맹 실천 선언식' 개최

투자 상품 선정 기준 강화하여 한단계 더 고객 중심의 경영 선언

경쟁력 있는 금융상품만 판매, 선정 기준 미달 시 계열사 상품이라도 엄격히 제외

[아시아경제 송화정 기자] 미래에셋금융그룹은 고객들이 안심하고 투자할 수 있도록 향후 경쟁력 있는 펀드를 팔고 퇴직연금에 더욱 엄격한 기준을 적용하겠다고 밝혔다.

미래에셋그룹은 16일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 '소비자의 진정한 가치를 위한 고객 동맹 실천 선언식'을 개최했다.

미래에셋증권 최현만 수석부회장과 이상걸 사장, 미래에셋자산운용 최경주 부회장과 서유석 사장, 미래에셋생명 변재상 사장, 미래에셋금융서비스 하만덕 부회장 등이 참석했다.

최 수석 부회장은 "미래에셋은 고객의 성공적인 자산운용과 평안한 노후에 기여하기 위해 사명감 갖고 경영을 해왔으며 이번에 다시 한번 고객동맹 정신으로 소비자에게 진정으로 가치를 제공하겠다는 약속을 드린다"면서 "계열사 상품이라고 특별대우 하지 않겠다. 검증된 좋은 상품만 판매하겠다. 단기 이익에 연연하지 않고 고객만 바라보겠다. 혁신을 통해 투자문화에 앞장서 왔고 앞으로도 그렇게 앞장서겠다. 1등 투자운용 그룹으로서 마땅히 해야한다는 임직원 중지를 모아 이 선언문을 작성했다"고 말했다.

미래에셋은 이번 실천 선언을 통해 고객에게 제공하는 상품선정에서부터 계열사 상품에 대해 특혜를 제공하지 않고 엄격한 기준을 통과한 경쟁력 있는 상품만을 고객에게 제공하기로 했다. 특히 투자 상품 선정 프로세스의 혁신을 통해 계열사의 상품일지라도 선정 기준에 미달할 시 엄격히 라인업에서 제외하고 고객의 가치에 기여하는 우수한 상품만을 판매하겠다고 선언한 것이다.

이는 투자 문화의 혁신을 선도해 온 미래에셋이 더욱 고객 중심으로의 변화를 실천하겠다는 강력한 의지를 천명한 것으로 풀이된다.

미래에셋은 해당 선언이 구호에 그치지 않도록 상품선정위원회의 상품 선정 가이드라인 기준을 대폭 강화해 다음달 1일부터 시행할 예정이다. 해당 상품가이드라인에 따르면 계열사 여부와 상관없이 객관적인 제3의 평가기관에 의해 선정된 우수한 펀드를 판매하게 되는데 보다 엄격한 기준에 따른 판매 펀드 수의 감소 영향이 계열사에 더 크게 미칠 전망이다. 이번 선언을 통해 미래에셋금융그룹 상품 판매 라인업에서 계열사 상품이 약 70% 감소하는 것으로 알려졌다.

또한 상품의 선정에서부터 운용, 평가까지의 전 과정을 투명하게 공개하고 판매하는데 있어서 임직원이 높은 윤리의식과 책임감을 갖도록 프로세스를 강화할 예정이다.

미래에셋그룹 측은 "최근 투자시장으로의 머니무브를 지켜 보면서 투자전문그룹으로서 막중한 책임감을 느꼈다”며 “이번 선언을 통해 고객관점에서의 의사결정 기준을 한층 더 강화하고 철저한 직업윤리와 책임감을 바탕으로 고객중심의 변화를 강화해 나갈 예정” 이라고 말했다.

