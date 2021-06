정일문 한투증권 사장 "10개 사모펀드 손실 100% 보상"(상보)

[아시아경제 황준호 기자] "라임, 옵티머스, 디스커버리(US핀테크), 삼성Gen2, 헤이스팅스(팝펀딩), 자비스(팝펀딩), 피델리스무역금융, 헤이스팅스 문화콘텐츠, 헤이스팅스 코델리아, 미르신탁."

한국투자증권을 통해 해당 상품에 가입해 손실을 본 투자자들은 다음달까지 투자금 전액을 돌려받는다.

정일문 한국투자증권 사장은 16일 긴급 온라인 기자회견을 통해 "판매 책임 이슈가 불거진 10개 사모펀드 상품에 대해 100% 투자금 전액을 보상키로 했다"며 "금융소비자 보호와 고객 신뢰 회복을 위해 내린 선제적 결단"이라고 했다.

금융감독원의 제재 조치와 관계 없이 진행되는 조치다. 806개 계좌 1584억원을 보상한다. 보상이 완료된 옵티머스(287억원) 외에도 디스커버리, 헤이스팅스, 자비스, 미르신탁 등의 보상이 진행되고 있다. 다음달까지 추가 보상이 진행될 금액은 805억원 정도다.

정 사장은 "판매사 책임이 있는 펀드가 대상"이라며 "감독 당국의 제재를 고려한 조치가 아니라, 앞으로는 이런 사태를 만들지 않겠다는 자발적 의지이며 문제가 있는 상품은 팔지 않겠다는 다짐의 발로"라고 설명했다.

특히 정 사장은 "별도로 분쟁 조정 결과나 손실률이 확정되더라도 이미 지급한 보상금을 회수하지 않기로 했다"며 "추후 판매 펀드에 대해서도 같은 문제가 발생할 경우 강화된 내부 보상 기준을 적용할 방침"이라고 설명했다.

한투증권은 최근 사모펀드 사태의 발생 요소를 고려한 내부 보상기준과 불완전 판매 종식을 위한 개선안도 내놨다. 문제가 있는 카운터파티(운용사 등 이해관계자)에 대한 투자자산 회수나 구상 노력도 병행키로 했다.

정 사장은 "이번 결정은 ‘고객을 향한 바른 생각’이라는 분명한 의지가 담긴 것으로 금융상품에 대한 고객 신뢰회복을 최우선 가치로 삼고 있다"고 강조했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr