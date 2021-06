신일전자, 캠핑 맞춤형 무선 선풍기 ‘캠핑팬’ 출시

고성능 BLDC 모터로 저소음·저전력 구현

IPX4 등급 방수 설계로 생활방수 지원

[아시아경제 김희윤 기자] 신일전자는 캠핑용 무선 선풍기 ‘캠핑팬(FAN)’을 출시했다고 16일 밝혔다.

신일전자에 따르면 이번 신제품은 편리성과 내구성이 강해 캠핑이나 차박 같은 레저 활동에 최적화 됐다. 1만5000mAh 용량의 분리형 배터리를 장착, 완충 시 약풍 기준 24시간까지 무선으로 사용할 수 있다. 배터리를 제품에서 분리한 뒤 USB 포트에 케이블을 연결하면 다른 전자기기도 충전할 수 있어 보조 배터리로도 활용 가능하다.

아울러 저소음 고성능 BLDC 모터를 장착해 전력 소모가 적고 내구성이 강하다. 강력한 고속 직진성 바람을 내보내 시원함을 선사하는 것은 물론, 야외활동 시 모기나 해충을 퇴치하거나 바비큐 시 냄새와 연기를 잡는데도 두루 사용할 수 있다는 게 신일 측의 설명이다.

또한 제품 후면 풍량 조절 다이얼을 이용해 바람의 세기도 자유자재로 조절가능한 점이 이 제품의 특징이다. 360도 회전도 가능해 원하는 각도로 바람을 전달한다. 여기에 IPX4 등급의 생활 방수 기능을 갖춰 갑자기 떨어지는 빗방울이나 새벽이슬 등 다양한 환경에서도 사용할 수 있다.

조지석 신일 전략유통사업부 상무는 “최근 캠핑과 차박을 취미로 즐기는 소비자가 늘어남에 따라 휴대성과 활용도를 높인 캠핑팬을 선보이게 됐다”며 ”야외에서도 캠핑팬과 함께 시원한 여름을 보내시길 바란다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr