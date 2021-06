산업부, 재생에너지 민관협의회 구성…보급 확대 논의

탄소중립 위한 재생에너지 확대 목표 및 속도 설정 논의

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부는 환경시민단체와 함께 친환경적 재생에너지 보급 확대 방안에 대해 논의하는 '기후환경친화적 재생에너지 민관협의회'를 16일 발족했다.

산업부는 이날 1차 협의회를 개최해 운영계획을 확정하고, 오는 2050년 탄소중립을 위한 재생에너지 확대 목표 및 속도 설정에 대해 논의했다.

재생에너지 확대 필요성은 높지만 실제 보급 현장에선 사업자, 정부, 환경단체, 지역사회 등 여러 이해관계자의 이해가 엇갈리고 있다. 이에 따라 산업부와 환경시민단체는 재생에너지 확대를 위한 주요 원칙과 기준, 효과적인 이행방안에 대해 지속적인 논의의 장이 필요하다는 데 뜻을 같이 하고 협의회를 발족하게 됐다.

협의회는 정부, 공공기관 및 환경, 생태, 에너지 분야의 11개 환경시민단체 등으로 구성돼 매달 원탁회의를 개최한다. 재생에너지 확대와 관련해 총론과 태양광, 풍력, 바이오매스 등 재생에너지별 주요 현안을 논의하고 궁극적으로 환경가치 보전과 주민수용성을 고려한 재생에너지 확대 원칙과 기준 및 대안을 마련한다는 방침이다.

최우석 산업부 신재생에너지정책단장은 "환경?생태 분야의 최고 전문가들이 이번 협의회에 참여한 것은 재생에너지 보급확대의 중요성을 반증하는 것"이라며 "환경시민단체의 의견을 잘 경청하고 논의되는 결과를 정책화하는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

