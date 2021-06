행안부, 여름철 물놀이 안전정보 QR코드 서비스

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 여름철 물놀이 현장에서 스마트폰을 통해 안전수칙 영상 등을 확인할 수 있도록 QR코드 서비스를 제공한다고 16일 밝혔다.

매년 행안부와 지자체에서는 다양한 매체를 통해 물놀이 안전수칙을 홍보하고 있지만 하천·계곡 등 야외에서 즐기는 물놀이장은 시설 범위를 특정할 수가 없어 국민들이 안전수칙을 확인하기 어렵거나, 인명구조함 등 안전 장비의 위치 파악에는 한계가 있었다.

이에 행안부는 국민들이 배너, 현수막 등 홍보물에 ‘물놀이 안전정보’를 담은 QR코드를 활용해 간편하게 안전정보를 접근할 수 있도록 했다. 특히 코로나 19 감염병 예방 물놀이 안전 수칙*과 함께 지자체별 안전 장비의 위치를 사전에 확인할 수 있다.

김재흠 재난협력정책관은 “코로나 장기화로 올해, 해외여행이 줄어든 가운데 국내 물놀이 시설 이용자는 늘 것으로 예상되는 만큼 사전에 QR코드로 안전 정보를 확인해 달라”면서 ”앞으로도 계절과 현장에 맞는 안전정보 제공 서비스를 지속 개발해 나가겠다”라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr