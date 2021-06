B2B 집중하는 구현모호 KT, "대한민국 DX드림" 제시한다

지난해 이어 '디지털-X 서밋 2021' 개최

B2B 디지털 전환 사례, 성과 소개

"플랫폼 기업으로 타산업 혁신 선도"

탈(脫)통신이 끝이 아니다. ‘디지털플랫폼기업(디지코)으로의 도약’을 선언한 구현모호(號) KT가 ‘대한민국 디지털 전환(DX) 드림’의 방향을 제시한다. 최근 코로나19가 촉발한 급격한 변화 속에서 생존과 성장을 고민하고 있는 많은 국내 기업들이 디지털 전환을 성공적으로 이뤄낼 수 있도록 ‘디딤돌’이자 ‘파트너’가 되겠다는 선언이다.

그 핵심에는 이른바 ‘ABC(인공지능ㆍ빅데이터ㆍ클라우드)’ 기반의 차별화된 KT 플랫폼이 존재한다. 단순히 플랫폼 서비스를 제공하는 데 그치지 않고, B2B(기업 간 거래)시장에서 다른 산업의 혁신까지 선도하겠다는 게 구현모 대표의 목표다.

◇디지털 전환 전략 내놓는다

KT는 16일 오후 온라인으로 열리는 ‘디지털-X 서밋 2021(Digital-X Summit 2021)’에서 B2B 고객의 디지털 전환 전략을 제시한다. 지난해 하반기 첫 서밋에서 B2B 브랜드 ‘KT 엔터프라이즈(KT Enterprise)’를 론칭한 데 이어 2회 차인 올해는 그간 추진해온 B2B 디지털 전환 사례와 성과를 소개할 예정이다.

구 대표는 이날 환영사에서 디지털 전환의 중요성을 강조하는 메시지를 던질 것으로 보인다. KT의 디지털 전환 사례를 언급하는 것은 물론 향후 B2B 영역에서 타 산업의 혁신을 리딩해 ‘대한민국 디지털 전환 드림’을 실현하겠다는 방침도 재차 강조할 것으로 알려졌다.

이어 KT B2B 사업을 총괄하는 신수정 KT엔터프라이즈부문장(부사장)이 키노트 스피치를 통해 ‘기업DX의 성공적 추진을 위한 전략’을 발표한다. 신 부문장은 앞서 KT가 디지털 전환 단계에서 적용했던 애자일 방법론 등을 제시하고 ‘클라우드 머스트(must)’ 전략을 강조할 예정이다.

디지털 전환은 세계적으로 기업의 미래 생존을 좌우하는 최우선 과제로 손꼽힌다. 제조업을 비롯한 기존 산업에 인공지능(AI), 빅데이터 등 디지털 기술을 접목함으로써 효율과 생산성을 극대화하는 것은 물론 새로운 고부가가치를 창출할 수 있어서다. KT 관계자는 "디지털 전환은 단순히 ICT를 접목하는 데 그치지 않고 디지털을 기반으로 기업의 전략, 조직, 프로세스, 비즈니스 모델, 문화, 시스템 등을 완전히 바꿔나가는 일"이라고 정의했다.

◇B2B 디지털 전환 시장 겨냥 "파트너 될 것"

현재 KT는 B2B를 중심으로 디지털 전환 시장의 성장세에 주목하고 있다. 글로벌 디지털 전환 시장은 연평균 23% 성장해 2023년 2조3000억달러(약 2600조원)에 달할 것으로 전망된다. 시장조사기관 IDC 등에 따르면 국내 기업의 경우 2019년 기준 디지털 전환 적용 계획이 20%에 불과했으나 2023년에는 80%까지 확대될 것으로 기대된다.

문제는 코로나19 확산으로 디지털 전환의 중요성이 한층 높아졌음에도 개별 기업의 디지털 전환이 쉽지 않다는 점이다. 대다수 기업이 도입의 필요성을 느끼면서도 자금, 인력, 노하우 등의 부족으로 어려움을 겪는 것이 현실이다. 신 부문장 역시 연초 자신의 페이스북에 "많은 기업이 디지털 전환을 원하지만 디지털 네이티브에 익숙하지 않고 관련 역량도 부족하다"고 진단했다.

KT는 이 같은 상황에서 플랫폼 사업자로서 기업들의 ‘디지털 전환 파트너’로 자리매김하겠다는 전략을 앞세우고 있다. 디지털 전환 파트너는 KT 엔터프라이즈의 슬로건이기도 하다. 최근에는 B2B 디지털 전환을 활성화하기 위해 관련 생태계를 구성하는 기업들과 협력하는 ‘B2B원팀’을 꾸리고, 아마존웹서비스(AWS)와의 협력체계도 구축했다. 이를 통해 무궁무진한 기회가 있을 것으로 기대되는 B2B 디지털 전환 시장을 선점하겠다는 구상이다.

한편 이날 KT는 경북도와 디지털 플랫폼 혁신을 골자로 한 공동협력 업무협약도 체결했다. 구 대표는 "KT가 보유한 디지털플랫폼 역량을 적용해 경북이 지향하는 4차 산업혁명 분야를 지원하고 도민의 삶의 질 향상과 지역경제 활성화에 힘을 보태겠다"고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr