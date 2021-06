제2회 송파청소년축제 ‘코스모스’ 개최

19~26일 또래끼리 공감과 위로, 격려 나누는 축제 한마당...새싹동요제, 다양한 온·오프라인 프로그램과 함께 코로나 블루 극복

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 코로나19로 힘든 시간을 보내고 있는 청소년을 위해 2021년 제2회 송파청소년축제 '스모스'를 19일부터 26일까지 8일간 개최한다.

올해 축제 주제인 ‘코스모스’는 '코로나 스톱, 모두 스마일' 머리글자로 6월부터 개화하는 ‘코스모스’ 꽃에 코로나를 극복하고 이겨내자는 희망과 응원의 메시지를 더해 이번 축제의 상징성을 담았다.

특히 올해는 코로나 시대에 안전하게 축제를 즐길 수 있도록 온라인과 오프라인 프로그램으로 진행되며. 대표적으로 제25회 새싹동요제와 청소년 뿐 아니라 온가족이 함께 참여할 수 있는 체험 프로그램으로 구성했다.

먼저, 1997년부터 개최된 ‘새싹동요제’는 초등학생이 참가해 실력을 겨루는 송파구의 대표 청소년 음악제다. 6월9일 예선을 통과한 15개 팀은 19일 본선 경연무대를 무관중 녹화중계로 진행한다.

또, 온가족 함께 즐길 수 있는 ▲내가 찾은 송파명소(플로깅), ▲성내천 물빛광장에서 펼쳐지는 ‘보이는 라디오 코스모스’ 등 체험 프로그램과 ▲송파 멋쟁이 ▲실패 백일장 ▲쏭퀴즈 온더블록 등 온라인 프로그램 등 다양한 구성으로 청소년들의 참여도가 높을 것으로 기대된다.

송파청소년축제 프로그램에 참여를 원하는 청소년은 송파청소년축제 공식 홈페이지와 송파구 각 청소년센터(송파·마천·잠실청소년센터, 미래교육센터 오금허브, 청소년지원센터 꿈드림 등 5개소) 홈페이지를 통해 자세한 내용을 확인할 수 있다.

박성수 송파구청장은 “코로나로 인해 온라인 수업 등 장기간 실내생활에 지친 청소년들에게 위로와 격려를 보낸다“며 ”이번 축제를 통해 청소년 뿐 아니라 온 가족이 함께 공감하고 즐길 수 있는 문화체험을 경험, 잠시나마 힐링의 시간을 갖길 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr