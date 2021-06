한국거래소, 대학생 파생상품 스터디그룹 ‘KRX 퓨처스타’ 모집

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소에서 부산지역 대학생의 파생상품 이해도 제고를 위한 스터디 그룹을 모집한다.

15일 거래소는 부산지역 대학생을 대상으로 파생상품 스터디 그룹 ‘KRX 퓨처스타’를 모집한다고 밝혔다. 거래소 측에 따르면 퓨처스타는 선물과 미래라는 중의적 의미를 지닌 미래와 별을 합성한 용어다.

거래소는 스터디 그룹 5개를 선발해 연말까지 교재비, 활동비 등 대학생 파생상품 학습활동을 지원할 예정이다. 교재비는 인당 20만원, 활동비는 월 10만원을 지원하기로 했다. 선정 기준은 목적 적합성과 실현 가능성을 포함한 스터디 계획과 그룹의 활동성 등으로 정해졌다.

선정된 대학생들은 매달 파생상품 스터디 활동을 개인 사회관계망서비스(SNS) 및 퓨처스타 블로그에 게재해야 한다. 아울러 거래소에서 진행하는 행사 및 홍보 활동에도 참여해야 한다. 활동 기간은 오는 7월15일부터 12월31일까지다.

거래소 측은 “이번 스터 디그룹을 통해 부산지역 대학생의 파생상품 이해도를 제고하고 비대면(언택트) 소통 채널도 확보할 것으로 기대된다”며 “부산시 대표 금융기관으로서 지역 특화 프로그램을 통해 부산 금융중심지 조성에도 기여하겠다”고 밝혔다.

