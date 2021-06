서울약령시 우수한방제품 네이버에서 구매하세요

동대문구 서울한방진흥센터, 코로나19로 어려운 소상공인 위해 ‘네이버 쇼핑라이브 기획전’ 운영...녹용불로단, 8년근황기, 한방4종발효세트 등 최대 45% 할인 판매 및 사은품 증정

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열) 서울한방진흥센터(서율약령시한의약박물관)는 코로나19로 경제적 손실을 겪고 있는 서울약령시 소상공인들을 위해 우수한방제품을 비대면으로 판매할 수 있는 ‘네이버 쇼핑라이브 기획전’을 운영한다고 밝혔다.

‘네이버 쇼핑라이브 기획전’은 포털사이트 네이버에서 제공하는 쇼핑 기획전으로, 총 10곳의 서울약령시 한방상점이 참여해 6월 17일부터 7월8일, 매주 목요일 오전 11시에서 낮 12시까지 4일 동안 우수한 한방제품들을 판매한다.

▲6월17일에는 ‘금전초차가시잎차’, ‘까마귀쪽나무열매’, ‘대옥단’, ‘호박팥차’ ▲6월24일에는 ‘홍삼천마차’, ‘생홍삼환’, ‘녹용불로단’, ‘유기농새싹분말’, ‘여주환’ ▲7월1일에는 ‘국내산 황기’, ‘천연한방소화제’ ▲7월 8일에는 ‘피를맑게하는청’, ‘도라지정과’, ‘한방오란다’, ‘한방4종발효차세트’, ‘발효당귀차’ 등 약 20여 개 제품이 판매된다.

방송 중 구매하는 고객은 기존 상점에서 판매되는 금액보다 최대 45%까지 할인된 금액으로 제품을 구입할 수 있으며 제품에 따라 ‘휴대용 환통’, ‘소형소화제’ 등 추가 사은품이 증정된다.

자세한 사항은 서울한방진흥센터로 문의하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “우리나라 최대 약재시장인 서울약령시의 안전하고 우수한 한방제품을 저렴한 가격에 구매할 수 있는 기회를 마련했다”며 “코로나19로 면역력이 중요한 요즘 서울한방진흥센터에서 준비한 이번 ‘네이버 쇼핑라이브 기획전’에 많이 참여하셔서 건강을 챙겨 가시길 바란다”고 밝혔다.

코로나19 확산 방지의 일환으로 임시 휴관 중이었던 서울한방진흥센터(서울약령시한의약박물관)는 그동안 홈페이지 및 SNS채널을 통한 비대면 교육 및 체험을 제공, 지난 1월21일부터 부분적으로 재개관, 현재는 철저한 방역수칙을 준수하며 시간대 별 제한된 인원으로 박물관 관람이 가능하다.

