文 대통령, 오스트리아 대통령과 정상회담…'문화협력협정' 체결

[아시아경제 이지은 기자] 오스트리아를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 14일(현지시간) 판 데어 벨렌 대통령과 정상회담을 가졌다. 회담이 끝난 후에는 양국간 문화교류 확대 내용을 담은 '문화협력협정'을 체결했다.

청와대는 문 대통령이 이날 호프부르크 궁에서 판 데어 벨렌 대통령과 정상회담을 갖고 ▲양국 관계 ▲기후·환경 등 글로벌 현안 ▲한반도 및 국제 정세 등에 대해 폭넓게 논의했다고 밝혔다.

1892년 양국 외교관계 수립 이후 대한민국 대통령이 오스트리아를 방문한 것은 최초다.

양 정상은 양국이 4차산업 시대 대응을 위한 최적의 협력 파트너라는 데 의견을 같이 하고, 미래지향적인 파트너십을 심화시켜 나가기 위한 방안을 논의했다.

특히 과학기술, 미래형 첨단산업 등의 분야에서 오스트리아의 과학 기술력과 한국이 보유한 상용화 능력을 접목시켜 호혜적 성과를 도출할 수 있게 협력키로 했다.

기후변화 대응 문제와 관련, 양국 정상은 탄소중립 비전 실현을 위해 긴밀히 협력키로 했다. 문 대통령은 지난달 말 한국이 개최한 P4G 정상회의에 오스트리아 측이 참여해 준 데 대해 감사를 표하기도 했다.

문 대통령은 최근 한반도 정세와 우리 정부의 한반도 평화 정착을 위한 노력을 설명하면서, 군축·비확산 분야의 선도국가인 오스트리아의 지속적인 지지를 당부했고, 판 데어 벨렌 대통령은 "한반도 평화 정착을 위한 문 대통령과 우리 정부의 노력에 깊이 공감한다"고 답했다.

회담 종료 후 양국 대통령의 임석 하에 '문화협력협정'이 체결됐다. 이 협정에는 ▲양자 문화 교류 확대 ▲협정 이행을 위한 공동위 설치 및 시행 계획서 체결 등의 내용이 담겼다.

