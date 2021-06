경찰, 택배노조 상경투쟁에 자제 촉구…"방역수칙 위반하면 엄정 대응"

[아시아경제 이정윤 기자] 전국택배노동조합(택배노조)이 대규모 상경 투쟁을 추진하는 것과 관련, 경찰이 자제를 촉구하며 엄정 대응 원칙을 밝혔다.

서울경찰청은 "최근 코로나19의 엄중한 상황을 감안해 상경투쟁을 자제하고 집회를 개최할 경우엔 방역당국의 방역수칙을 준수하도록 촉구한다"고 14일 밝혔다.

이어 "경력과 장비를 최대한 동원해 방역당국과 합동으로 집결 현장에서 적극 현장 조치를 하겠다"면서 "다수 인원이 밀집해 미신고 집회를 강행하는 등 방역수칙을 위반하면 관련 법령에 따라 해산절차를 진행하고 사법·행정처리 등 엄정하게 대응할 방침"이라고 했다.

택배노조는 이달 8일 택배 기사 과로사 문제 등에 대해 정부와 택배 노사 간 사회적 합의가 불발되자 9일부터 무기한 전면 파업에 돌입했다. 택배노조는 구체적인 일정을 아직 밝히지 않았으나 사회적 합의기구 회의가 열리는 15일 여의도 국회 인근에서 전 조합원이 상경하는 대규모 투쟁을 1박 2일로 진행할 예정이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr