[아시아경제 오현길 기자] SK렌터카 SK렌터카 068400 | 코스피 증권정보 현재가 14,800 전일대비 150 등락률 -1.00% 거래량 121,259 전일가 14,950 2021.06.14 15:30 장마감 관련기사 [종목속으로]'보복 소비' 터진 제주여행…SK렌터카 몸값 '쑥쑥'[클릭 e종목] “SK렌터카, 인식과 구조적 변화에 따른 성장”SK이노-SK렌터카, 전기차 배터리 '안전하게 오래쓰는 배터리 솔루션' 공동 추진 close 는 제주도 내 전기차 전용 단지 구축을 위해 406억원을 투자키로 결정했다고 14일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr