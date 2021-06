담양군, 지속가능발전위원회 회의서 그린뉴딜 중기 실행계획 논의

2020 지속가능발전지표(SDGs) 평가 보고서 심의·의결

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 지난 11일 제1차 지속가능발전위원회를 개최하고 2020 지속가능발전지표 평가 보고서와 담양군 그린뉴딜 중기 실행계획에 대해 심의·의결했다고 14일 밝혔다.

이날 회의에서는 17개 목표, 55개 세부 목표, 71개 지속가능발전지표들에 대한 평가 결과를 담은 ‘2020 담양군 지속가능성 보고서’에 대한 분석 결과를 설명하고 향후 개선과제 및 지속가능발전위원회의 발전 방향 등에 대한 의견을 나눴다.

또 지난 1월 수립한 담양군 그린뉴딜 중기 실행계획과 지속가능발전위원회의 발전 방향 등에 대해 기탄없는 논의를 이어갔다.

향후 지속가능발전위원회는 하반기 워크숍을 열어 SDGs 목표치를 수정하고, 실과소 지표담당자와 협의를 통해 지속적인 지표 개선작업을 추진할 예정이다.

이번 회의를 주관한 김병완 위원장은 “2020 담양군 지속가능성 보고서와 담양군 그린뉴딜 중기 실행계획 수립으로 군의 주요 정책에 지속가능발전의 가치가 스며들 수 있도록 더욱 노력해 달라”고 주문했다.

최형식 군수는 “악화한 지표에 대해 자세히 분석하고 개선방안을 마련해 담양의 정체성을 지키며 진정한 생태도시 담양을 만들어 나가는 데 집중하겠다”라고 말했다.

